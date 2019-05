FC Bayern München ass den neien an ale Champion vun der däitscher Futtball-Bundesliga. Beim 5:1 géint Frankfurt huet den FCB näischt méi ubrenne gelooss.

Um leschte Spilldag vun der däitscher Futtball-Bundesliga huet sech entscheet, wie Champion vun der Saison 2018/2019 gëtt - et war deemno ee Krimi bis dee leschte Spilldag, dee Bayern München um Enn awer fir sech entscheede konnt. Et ass fir den FCB de 7. Titel hannereneen an den 29. an der Veräinsgeschicht.

Et war iwwerdeems een historesche leschte Spilldag, well déi meeschte Goler zanter 17 Joer op engem Spilldag an der Bundesliga gefall sinn.

Virum leschte Spilldag um Samschdeg war schonn entscheet, wien ofgestigen ass a wien de Barragematch spille muss. Deemno mussen Nürnberg an Hannover de Schrëtt an d’2. Bundesliga untrieden, Stuttgart kann iwwerdeems am Barragematch de Maintien nach realiséieren.

Fir d'Champions League huet sech niewent Bayern an Dortmund och den RB Leizpig a Bayer Leverkusen qualifizéiert. An der Europa League spillt déi nächste Saison Gladbach, Wolfsburg a Frankfurt.

D'Matcher am Iwwerbléck

Bayern – Frankfurt 5:1



De Bayern ass um leschte Spilldag doheem ee Punkt fir de Championstitel duergaangen – dem Nico Kovac seng Jonge wollten awer vun Ufank un op d’Victoire spillen. An esou huet et no 4 Minutten och well gerabbelt. No enger Virlag vum Thomas Müller huet de Coman fir seng Faarwe markéiert. Bayern konnt souguer an der 28. Spillminutt een dropsetzen, mee den VAR huet sech ageschalt an op eng Abseitspositioun entscheet.

Am 2. Duerchgang huet d'Eintracht den FCB du geschockt. Knapp 5 Minutten no der Paus huet den Haller nämlech ausgeglach. De Rekordmeeschter huet dat awer weider net aus der Rou bruecht a sou konnt den Alaba nëmmen 3 Minutten drop deen ale Virsprong nees hierstellen - 5 Minutte méi spéit huet de Sanches dunn den 3:1 markéiert an domat war de Match an d'Lutte ëm den Titel scho quasi gelaf.

FUSSBALL, WIR LIEBEN DICH!



FRANCK RIBÉRY MIT DEM 4:1! pic.twitter.com/cgkiLPjrml — FC Bayern München (@FCBayern) 18. Mai 2019

Spéitstens nom 4:1 vum Ribéry an der 72. Minutt war den 29. Championstitel de Bayern net méi ze huelen. An der 78. Spillminutt huet de Robben dunn och nach getraff a soumat ass d'Bayern Partie lassgaangen. No enger beandrockender Leeschtung an der Réckronn huet sech Bayern säin 29. Championstitel wuel verdéngt.

Gladbach – Dortmund 0:2



De BVB war zu Gladbach gefuerdert an huet onbedéngt misse wannen, fir eng Chance op den Titel ze halen. Déi Schwaarzgiel hunn hir Hausaufgabe misse maachen an op ee Punktverloscht vun de Bayern hoffen. Och wa beim BVB de Marco Reus no enger Späer nees mat dobäi war, huet den Dortmunder am leschten Drëttel vum Spillfeld dat néidegt Duerchsetzungsverméige gefeelt. Och d'Fohlen waren am Match a ware virun allem op Distanz geféierlech.

An der 1. Minutt vun der Nospillzäit am éischten Duerchgang ass dunn awer de Gol fir Dortmund gefall. Ier de Sancho fir de BVB markéiere konnt, war de Ball esou just net am Aus - den Arbiter Gräfe huet dëst awer misse mam VAR ofschwätzen, um Enn huet de Gol awer gegollt. 1:0 fir de BVB no 45 Minutten.

Dortmund huet och weider am 2. Duerchgang no vir gespillt a sech an der 54. Minutt mat engem Gol vum Kapitän Reus belount. De BVB huet dunn den 2:0 iwwer d'Zäit bruecht, Bayern huet awer keng Punkten hénke gelooss an deemno ass et fir eng schwaarzgiel Meeschterfeier net duergaangen. Dortmund schléisst dës Saison mat der 2. Plaz of, dat nodeems si tëschenzäitlech ee Virsprong vun 9 Punkten op d'Bayern haten.

Ups, downs, thrill, drama. Unconditional support and eternal love.



We’ve shared and lived every moment together. One team, one family.



From the bottom of our hearts, thank you Borussens. See you next season! pic.twitter.com/UitiVLRIl3 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 18. Mai 2019

Bremen – Leipzig 2:1



Fir den RB Leizpig goung et an der leschter Partie vun der Saison ëm näischt méi. Si hunn déi 3. Plaz an domat d’Champions League Participatioun d’nächst Joer scho sécher. Bremen hirersäits wollt nach op enger Europa-League-Plaz kommen an huet dowéinst doheem op eng Victoire gespillt. Mat et huet bis an déi 35. Spillminutt gedauert, bis e Gol gefall ass. No engem Eelefter huet de Rashica vum Punkt d'Nerve behalen an op 1:0 gesat. Mat deem Score goung et no 45 Minutten an d'Kabinnen.

10 Minutten no der Paus kruten dunn och d'Gäscht een Eelefter zougeschriwwen, ma dëse konnt RB awer net verwandelen - de Bruma huet et net gepackt, de Ball aus 11 Meter am Filet ze versenken. Leipzig huet dunn awer duerch de Mukiele aus dem Spill eraus markéiert, soumat war déi europäesch Plaz tëschzäitlech fir Bremen fort.

Ma d'Rechnung gouf awer net ouni de Wiert gemaach: An der 88. Spillminutt huet de Pizzaro fir d'Werderaner getraff a soumat déi 3 Punkte geséchert. Fir eng europäesch Plaz ass et fir d'Ekipp vun der Weser awer net duergaangen.

Hertha – Leverkusen 1:5



Och fir d’Leverkusener war eng Plaz an den Top 4 a soumat d’Participatioun un der neier Champions League Saison nach méiglech. Dofir hunn awer missen auswäerts an der Haaptstad 3 Punkten hier an no der hallwer Stonn huet et och well ganz gutt fir d'Werkself ausgesinn. De Kai Havertz huet seng Faarwen nämlech an der 28. Minutt an Avantage bruecht - d'Äntwert vun der Aler Damm koum awer quasi am Géigenzuch. De Lazaro konnt nämlech an der 34. Spillminutt ausgläichen.

Dat huet d'Gäscht aus Leverkusen awer weider net geschockt a sou ass an der 38. Minutt den 2:1 fir Bayer gefall - dat war och de Pausestand. Duerno huet de Gaascht zwee weider Goler duerch de Brandt an den Alario markéiert, wat d'Entscheedung an dëser Partie war. Domat spillt Leverkusen déi nächst Saison Champions League.

Mainz – Hoffenheim 4:2



Den FSV Mainz 05 spillt déi nächst Saison nees an der Bundesliga an ass e Samschdeg op Hoffenheim getraff, déi hirersäits nach d’Chance op eng europäesch Plaz haten. Am leschte Match vum Nach-Trainer Julian Nagelsmann wollt d'TSG wannen, fréi sinn d'Sinsheimer och a Féierung gaangen. An der 12. Minutt huet de Belfodil op 1:0 gesat a ronn 10 Minutte virum Téi huet de Kramaric ee weidere Gol markéiert. An der leschter hallwer Stonn huet Mainz dunn 4 Goler geschoss an de Match nach gedréint.

Duerch d'Victoire vun de Mainzer réckelt Hoffenheim op déi 9. Plaz, wat ee batteren Ofgang fir de Julian Nagelsmann ass.

Wolfsburg – Augsburg 8:1



Virum eegene Public wollten d’Wölfe hir Plaz fir Europa zementéieren an dofir näischt géint Augsburg ubrenne loossen - scho fréi an der Partie huet et gutt fir d'Heemekipp ausgesinn. No engem Doppelschlag vum Weghorst an der 21. an der 37. Minutt stoung et kuerz virun der Paus 2:0. De Knoche huet an der 41. Spillminutt nach een dropgesat a sou goung et mat engem 3:0 fir de VfL an d'Kabinnen.

Am 2. Duerchgang huet et weider Goler gereent: Weghorst, Ginczek, Rexhbecaj a Brekalo hu fir d'Goler gesuergt. D'Wölfe hunn eng ganz gutt Réckronn gespillt a sech mat enger Plaz an der Europa League belount.

Schalke – Stuttgart 0:0

Düsseldorf – Hannover 2:1

Freiburg – Nürnberg 5:1