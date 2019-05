De Veräin aus der Forge du Sud huet e Samschdeg wësse gedoen, datt de Ken Diederich neien Trainer beim Vize-Champion gëtt.

Nodeems RTL scho viru ronn engem Mount gemellt hat, datt de Kevin Diederich géif neien Trainer beim T71 Diddeleng ginn, koum um Samschdeg d'Confirmatioun vum Club.

Iwwerdeems gëtt de Kevin Moura als nei Recrue fir de Veräin aus der Forge du Sud genannt.

Dat offiziellt Schreiwes vum Veräin

Chers amis sportifs,

T71 est fier de confirmer l'arrivée de son nouvel entraîneur Ken Diederich pour la saison à venir!

Ken a commencé sa carrière chez T71 et a joué pour notre équipe masculine en 1993 sous la direction de Gabriel Ercolani, avant de rejoindre AB Contern où il a remporté 4 titres (3 championnats et 1 coupe). Il a mis fin à sa carrière de joueur au Basket Esch avant de devenir entraîneur de l'Amicale en 2012. Son passage très réussi avec l'Amicale s'est terminé 6 ans et 6 trophées plus tard (3 championnats et 3 coupes). Entre-temps, en janvier 2016, il est devenu entraîneur de l’équipe nationale masculine du Luxembourg où il a pu célébrer une très rare victoire contre la Grande-Bretagne (82-75).

Ken Diederich: "Après une saison uniquement réservée à l'équipe nationale, je me sens très motivé pour entraîner un grand club comme T71. Je reçois maintenant la possibilité d'entraîner mon équipe d'origine dans ma ville natale. Je ne pouvais pas dire "non ". Avec un bon travail et de la patience, nous réaliserons beaucoup de choses formidables ensemble et jouerons un style de basket que tous les fans apprécieront „.

Ken restera l’entraîneur de l'équipe nationale masculine. Au T71, il sera assisté par Tommy Wagner et Jeff Wampach. Eric Jeitz sera le seul joueur à quitter notre équipe masculine vu qu’il prend sa „retraite“ sportive. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir!

Géraldine Reitz restera au T71 en tant que notre physiothérapeute.

Finalement, Kevin Moura rejoindra le T71 depuis la Résidence Walferdange.

En ce qui concerne les joueurs américains, aucune décision n’a encore été prise.

Salutations sportives

Tom Michel

secrétaire

T71 Diddeleng