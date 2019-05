A Portugal huet Benfica Lissabon sech um leschte Spilldag de Championstitel geséchert. Och zu Lëtzebuerg gouf dat gefeiert.

An Däitschland ass e Samschdeg och d'Entscheedung ëm d'Meeschterkroun gefall.

LINK: Bundesliga: Bayern München feiert 7. Championstitel hannereneen

FA Cup Finall

Manchester City - Watford FC 6:0

Nom éischten Duerchgang konnt Manchester City scho mat engem 2:0 an d'Paus goen. Fir d'Citizens haten de Silva an der 26. an de Sterling an der 38. markéiert.

An der 61. Spillminutt huet den De Bruyne op 3:0 erhéicht an domat war den Triplé fir d'Skyblues scho sou gutt wéi decidéiert. Ronn 20 Minutte virum Enn vum Match huet de Gebriel Jesus op 4:0 gesat.

9 Minutte viru Schluss huet de Sterling den 2. perséinleche Gol geschoss an op 5:0 fir City erhéicht, an nëmme 6 Minutten drop war et mam 6:0 säin 3. Gol. 6:0 war dann och d'Schlussresultat a soumat war den Triplé fir de Pep Guardiola a Co. perfekt.

Champions League Finall bei den Dammen

Lyon – Barcelona 4:1

An der Groupama Arena zu Budapest treffen d’Damme vu Lyon op hir Géignerinnen aus Barcelona. D’Spuenierinne si fir d’éischt an hirer Veräinsgeschicht an der Finall, Lyon konnt iwwerdeems an de leschten 10 Joer 7 Finalle spillen an dovu 5 Titele gewannen.

De Favorit aus Lyon huet dann och fulminant an dës Partie gestart an ass an der 5. Spillminutt duerch d'Marozsan a Féierung gaangen. D'25 Minutten drop hu ganz eleng der Hegerberg gehéiert: Si huet bannent kuerzer Zäit dräi Goler geschoss an domat hiren Hattrick perfekt gemaach - mat engem 4:0 fir OL goung et op den Téi.

Eng Minutt viru Schluss huet d'Oshoala den 1:4-Éieregoal geschoss.

Kampf ëm Europa an der La Liga

Getafe – Villareal 2:2

D'Heemekipp hat virun dësem Spilldag nach d'Chance, op eng Plaz an der Champions League. Dofir huet Getafe e Samschdeg awer missen eng Victoire misse realiséieren a Valencia huet net dierfe punkten. Getafe ass an der 13. Minutt duerch de Portillo a Féierung gaangen, Villareal konnt awer kuerz virum Téi duerch den Iborra ausgläichen. Eng 15 Minutte virum Enn vun der Partie huet de Maksimovic fir Getafe op 2:1 gesat, ma d'Gäscht sinn awer nach eng Kéier zeréckkomm. De Gerard huet 3 Minutte virum Enn den 2:2 markéiert.

Duerch d'Victoire vu Valencia steet um Enn vun der Saison ënnert dem Stréch eng 5. Plaz an d'Europa League d'nächst Saison.

Valladolid – Valencia 0:2

Valencia huet also auswäerts bei Valladolid onbedéngt misse wannen an dat huet no den éischte 45 Minutten och gutt ausgesinn. De Carlos Soler hat seng Faarwen nämlech an der 36. Minutt an Avantage geschoss. Kuerz no der Paus huet de Rodrigo Moreno op 2:0 erhéicht an domat war de Succès an déi 4. Plaz fir d'Champions League sécher.

Sevilla – Bilbao 2:0

Eng Minutt virun der Paus huet de Ben Yedder d'Andalusier mat 1:0 a Féierung bruecht. Déi ronn 28.000 Spectateuren hunn am Ramon Sanchez Pizjuan Stadion zu Sevilla bis an déi 2. Minutt vun der Nospillzäit am zweeten Duerchgang misse waarden, bis den 2. Gol gefall ass. De Munir huet fir säi Club op 2:0 erhéicht, wat gläichzäiteg d'Schlussresultat war.

Den FC Sevilla lant op der 6. Plaz a kann deemno och fir d'Europa League d'nächst Saison plangen.

Levante – Atl. Madrid 2:2

Am Ciudad de Valencia ass d'Heemekipp am éischten Duerchgang mat Goler an den Avantage gaangen. An der 6. Minutt huet de Cabaco op 1:0 gesat, ier de Roger op 2:0 erhéicht huet. Atletico huet duerch de Rodrigo den Uschlosstreffer markéiert an an der 79. Minutt duerch de Camello ausgeglach.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga

Benfica viru Porto

Virum leschte Spilldag hat Benfica 2 Punkte Virsprong op de Rival vum FC Porto. Benfica Lissabon huet doheem géint CD Santa Clara musse spillen an den FC Porto doheem géint Sporting Lissabon. E Gläichspill wier Benfica duergaangen, well se dat bessert Golverhältnis haten. Béid Matcher goufe parallel um 19.30 Auer ugepaff.

Porto huet onbedéngt musse gewannen, huet sech awer schwéier gedoen... an der Paus stoung et nach 0:0. An der 2. Halschent konnte si de Match awer zu hire Gonschten entscheeden. Elo huet et geheescht op Lissabon ze kucken, wéi Benfica gespillt huet.

An der Paus loung Benfica scho mat 3:0 vir, viru um Enn mat 4:1 ze gewannen, a sech de Championstitel a Portugal ze sécheren, dat mat 87 Punkten, géintiwwer 85 vir Porto.

© Domingos Oliveira / RTL

Sporting Lissabon a Sporting Braga si fir d'Europa League qualifizéiert. Den FC Moreirense a Vitoria Guimaraes spillen um Sonndeg den Owend um 21 Auer ëm déi lescht Plaz fir d'Europa-League.