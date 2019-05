Nidderkuer muss hoffen, datt Diddeleng d'Coupe gewënnt, da wäre si als 4. d'nächst Saison och nach europäesch. Hueschtert spillt Relegatioun.

Um leschte Spilldag an der BGL Ligue war et bis zum Schluss spannend. Uewen an der Tabell ass et nach drëm gaangen, wien et nieft dem Champion Diddeleng an der Fola däerf europäesch Spillen. Um Enn konnt sech d'Jeunesse duerch eng 5:2-Victoire géint d'Fola déi drëtte Plaz sécheren a spillt domadder déi nächste Saison d'Qualifikatioun fir d'Europa League.

Op déi 4. Plaz kënnt um Enn Nidderkuer, dat duerch ee bessert Golverhältnis wéi déi Déifferdenger. De Progrès huet sech um Sonndeg mat 3:0 géint Rëmeleng duerchgesat. Si däerfen elo nach op d'Europa League hoffen. Sollten déi Diddelenger nämlech den nächste Weekend d'Finall vun der Coupe géint Ettelbréck gewannen, da wär déi 4. Plaz am Championnat nach europäesch.

E batteren Dag war et fir Déifferdeng. Si hu géint Munneref nëmmen 0:0 gespillt an domadder gi si um Enn déi 5.

D'Decisioun ëm den Titel am Lëtzebuerger Futtball Championnat, déi war jo schonn um zweetleschte Spilldag gefall. Den F91 Diddeleng hat sech den Titel hei fir d'4. Kéier noneen a fir 15. Kéier an der Veräinsgeschicht geséchert. E Sonndeg hu si sech an engem enke Match nach eng Kéier dräi Punkte geséchert an dat duerch eng 5:3-Victoire géint den RM Hamm Benfica. Nom Match krute si dann och d'Trophée fir de Gewënn vum Championstitel iwwerreecht.

Lutte ëm den Ofstig

Den RM Hamm Benfica muss géint Rëmeleng déi nächst Saison de Wee an d'Éierepromotioun untrieden. Do ass och d'Defaite géint Diddeleng net méi an d'Gewiicht gefall, dat well Hueschtert mat 4:3 zu Stroossen gewonnen huet. Déi Hueschterter mussen an d'Relegatioun an hunn dann hei d'Chance duerch eng Victoire och d'nächst Saison nees an der BGL Ligue mat dobäi ze sinn. Hire Géigner ass hei Hesper.

De Jager krut zu Stroossen Äddi gesot. / © Raoul Michels

Éierepromotioun

Och an der Éierepromotioun sinn um 26. Spilldag déi lescht Decisioune gefall. Um Enn steige Rodange an d'Millebaach an d'BGL Ligue. Wuermer a Sandweiler steigen of. Ierpeldeng a Biissen spille Relegatioun.

Op- an Ofsteiger am Lëtzebuerger Futtball

