No der Defaite vum FC Turin spillt den AC Mailand d'nächst Saison sécher an der Europa League. An Däitschland klëmmt Paderborn an d'Bundesliga.

Um Sonndeg war net nëmmen zu Lëtzebuerg dee leschte Spilldag am Futtball-Championnat. Och an der 2. Däitscher Bundesliga, an Italien an a Spuenien ass de Ball fir dës Saison déi leschte Kéier gerullt.

Serie A

Chievo Verona - Sampdoria Genua 0:0

Kee Gol gouf et um leschte Spilldag am Championnat tëscht Chievo Verona a Smapdoria Genua. Verona huet dee Punkt zum Schluss och näischt méi gehollef. Si ginn um Enn déi lescht a Spillen d'nächst Joer an der Serie B.

Empoli - FC Turin 4:1

AC Mailand - Frosinone Calcio (18h)

Scho virum leschte Match um Sonndeg ass den AC Mailand fir d'Europa League qualifizéiert. Den Ament musse si awer nach an d'Qualifikatioun. Sollte si den Owend wannen, da kéint een nach laanscht Roum zéien an da wär ee fir d'Gruppephas vun der Europa League qualifizéiert.

2. Bundesliga

An der zweeter Däitscher Bundesliga gouf um leschte Spilldag nach deen zweeten Opsteiger nieft Köln an de Veräin op der Barrageplaz gesicht.

Um Enn ka sech Paderborn freeën, well si trotz enger 1:3-Defaite géint Dresden den Opstig gepackt hunn. Déi Paderborner hunn dobäi vum 2:2-Remis tëscht Bochum a Berlin profitéiert. Berlin kënnt um Enn och op 57 Punkten, ma huet méi ee schlecht Golverhältnis a muss doduerch géint Stuttgart an der Relegatioun untrieden.

Ënnen of an der Tabell do stounge Magdeburg an Duisburg schonn als Ofsteiger fest. Ingolstadt kann nach hoffen. Si kréien et an der Relegatioun mat Wehen Wiesbaden ze dinn.

La Liga

Real Madrid - Betis Sevilla 0:2

Fir de Kont vum leschte Spilldag am spuenesche Championnat huet Real Madrid mat 0:2 géint Betis Sevilla verluer. D'Goler hunn de Loren an der 61. Minutt an de Jese an der 75. Minutt geschoss. Real Madrid kënnt um Enn am Championnat op déi 3. Plaz, dat hannert dem Champion Barcelona an Atlético Madrid. Betis Sevilla ginn déi 10.

