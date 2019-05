Während 15 Joer huet den Eric Jeitz um héchsten Niveau hei zu Lëtzebuerg Basket gespillt.

Zanter dem 4. Mee 2019 hänken dem fréieren Nationalspiller seng Schung um Nol. Beim T71 Diddeleng, do wou hien als Jugendspiller ugefangen huet, huet seng Karriär och opgehalen.

Do dertëscht konnt hie verschidden Titele feieren. 2009 de Championstitel mam AB Konter. An deene 7 Joer, wou den Eric Jeitz zu Steesel gespillt huet, goufen et 2 Titelen an der Coupe an 2 Championnatsfinalle goufen um Enn gewonnen.

Lo gëtt ee Joer Paus gemaach. Duerno kéint den Eric Jeitz an där eng oder anerer Roll beim T71 nees eng Hand mat upaken. Bis dohinner gëllt et, d’Zäit mat der Famill ze genéissen.