D'Kim Schmidt, de Yannick Feltes an de Jérôme Pauquet waren dësen Weekend beim dem Adria U17 International Tournoi zu Opatija a Kroatien am Asaz.

Den U17-Nationalspiller Jérôme Pauquet huet et dëse Weekend beim Adria U17 International Tournoi zu Opatija a Kroatien an d'1/4-Finall gepackt. Hei huet hie knapp mat 18:21 a 17:21 géint een op dräi gesaten Éisträicher verluer.

Eng gutt Leeschtung gouf et dann och fir de Mixte mam Kim Schmidt an dem Jérôme Pauquet. Och si hunn et bis an d'1/4-Finalle gepackt, ier do duerch eng 19:21 an 20:22 Defaite géint eng op drai gesate russesch Koppel Schluss war.

"Gudden Tournoi fir eis 3 Spiller. De Yannick hat leider e bëssi Pech bei der Auslousung, andeems hien direkt ob een gesaten Spiller an der éischter Ronn getraff ass, huet awer esouwuel am Eenzel wei och am Double eng ordentlech Leeschtung gewisen.

PDF: Schreiwes vun der Feluba