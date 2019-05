E Freideg den Owend um 20 Auer ass de Barragematch tëscht der US Hueschtert an dem Swift Hesper. Gespillt gëtt um Terrain zu Beggen.

D'FLF huet matgedeelt wou a wéini d'Barragematcher am nationale Futtball sinn. Ëm déi lescht Plaz an der ieweschter Spillklass geet et e Freideg Owend zu Beggen um 20 Auer tëscht Hueschtert an Hesper.

Ëm d'Éierepromotioun geet et e Samschdeg um 17 Auer zu Lëntgen tëscht Biissen a Weiler.

An e Méindeg gëtt zu Biissen um 20 Auer d'Partie Ierpeldeng géint Miedernach ugepaff.

