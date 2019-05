Déi turbulent Zäiten op administrativem Plang an der Lëtzebuerger Karate-Welt schéngen nach ëmmer net eriwwer.

U sech sollten en Dënschdeg Neiwale vum Comité vun der Sektioun Karate an der Flam, der Federatioun vun den Arts Martiaux, sinn.

RTL-Informatiounen no sollen déi Neiwalen awer elo op onbestëmmten Zäit verréckelt gi sinn.

An de leschte Méint goufen et jo vill Diskussiounen am Karate, duerch ënnert anerem Inkohärenz op administrativ-sporttechneschem Plang.