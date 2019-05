Den Éisträicher ass e Méindeg am Alter vu 70 Joer gestuerwen.

Den dräimolege Formel-1-Weltmeeschter Niki Lauda ass dout, dat huet säin Dokter Walter Klepetko um fréien Dënschdeg de Mueren der Agence DPA matgedeelt. Hien ass 70 Joer al ginn. E Porte-Parole vun der Fluchgesellschaft Laudamotion, déi de Numm vum Niki Lauda huet, huet am Numm vun der Famill Folgendes publizéiert:

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019 im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich.

Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen."

Am Summer 2018 war dem Ex-Autorennfuerer, dee jo zënter sengem Accident am Joer 1976 ëmmer nees gesondheetlech Problemer hat, eng Long transplantéiert ginn. No enger Gripp am Januar, koum hien nees an d'Spidol.