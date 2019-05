D'Futtball-Ekipp vun der Cardiff Metropolitan University aus Wales huet fir eng richteg Sensatioun gesuergt.

D'Ekipp vun der Uni huet sech an der Playoff Conference vum walisesche Championnat géint den haushéije Favorit Bala Town duerchgesat an duerf elo d'Europa-League-Qualifikatioun spillen. Am entscheedende Match hu si am Eelefmeterschéisse gewonnen. Hei huet de Golkipp Will Fuller direkt 3 Eelefmeter gehalen.

Cardiff Met University are going to the Europa League!



Their men's team qualify for the preliminary round after beating Bala in the Welsh Premier League play-off.



They'll learn their opponents on June 11.



🎥: @sgorio pic.twitter.com/a2MO1fJrPP — Football on BT Sport (@btsportfootball) 20. Mai 2019

De Cardiff Metropolitan University FC ass eng Ekipp, déi haaptsächlech aus Doktoranden a Master-Studente besteet. Allerdéngs spille si an der héchster walisescher Liga mat. Dass si elo Chancen op d'Europa League hunn, läit um Modus vum Championnat.

D'Liga besteet aus 12 Ekippen a gëtt no 22 Spilldeeg an eng Meeschter-Ronn an an eng Playoff Conference gedeelt. De Champion an de Vizechampion qualifizéiere sech fir d'Champions League, respektiv d'Europa League. Déi 4 Ekippen, déi iwwereg bleiwen, spillen zesumme mat der beschter Ekipp aus der Playoff Conference eng Plaz fir d'Europa-League-Qualifikatioun aus.

An iwwer dëse Wee huet de Cardiff Metropolitan University FC sech fir d'Qualifikatioun vun der Europa League qualifizéiert. Et ass déi éischte Kéier an der 19 Joer aler Veräinsgeschicht, dass der Ekipp dëst geléngt. An der Qualifikatioun vun der Europa League musse si elo allerdéngs nach 4 Ronnen iwwerstoen. An der alleréischter Ronn kréie si ee Géigner aus Andorra. Kosovo, Nordirland oder och Lëtzebuerg.