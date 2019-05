Mat enger staarker Leeschtung mellt sech d'Lëtzebuergerin, déi an den USA op der University vun Auburn trainéiert, zeréck.

Déi leschte Méint iwwer war et e bësse méi roueg em Julie Meynen ginn, déi jonk Schwëmmerin trainéiert zanter 2 Joer an den USA. De leschte Weekend iwwer konnt d'Lëtzebuergerin dann awer erëm positiv op sech opmierksam maachen.

AUDIO: Schwammen: Julie Meynen a Form / Reportage Fränz Schneiders

Beim US-Pro-Swim-Meeting zu Bloomington an den USA gewënnt Julie Meynen um 50 Meter Crowl d'Sëlwermedail.

D'Olympionikin vun 2016 bleift um Enn just ee Honnertstel iwwert hirem eegenen Nationalrekord an huet sech just vum Simone Manuel, der Vice-Olympiagewënnerin op dëser Streck, misse geschloe ginn. Leeschtunge mat deene Julie Meynen net wierklech gerechent hat:

Ech war net immens preparéiert fir dës Competitioun, well ech eréischt am Mäerz eng Competitioun spezifesch preparéiert hat.

Och ouni spezifesch Preparatioun konnt Lëtzebuergerin deemno iwwerzeegen:

Am Moment sinn ech an engem intensiven Trainingsblock, wou d'Ausdauer am Fokus steet, deemno kënnt et e bëssen iwwerraschend, am Sprint elo schonn esou séier ze sinn.

Ëm esou méi grouss war Freed beim Julie Meynen no der zweeter Platz an der Finall zu Bloomington:

Ech war ganz iwwerrascht an erliichtert iwwert dëst d'Resultat. Ech hunn dee séierste Chrono zanter den Olympesche Spiller 2016 zu Rio realiséiert.

Mam Chrono vun eppes Klenges méi wei 25 Sekonnen um 50 Meter Crowl huet déi 21 Joer jonk Athletin sech dann och mat engem staarken Zeechen a Richtung Qualifikatioun fir Olympesch Spiller zu Tokyo zeréckgemellt.

D'Zil bleift Tokyo 2020. Een Zil, wat mam Wiessel vum Trainingsstanduert an d'USA an enger Transitiounsphas mat ënner anerem Trainerwiessel net ganz evident wäert sinn.

Deen nächste grousse Rendezvous vum Julie Meynen sinn d'Weltmeeschterschaften dëse Summer a Südkorea, wou de Fokus da weider op der Olympiaqualifikatioun läit.