D'Partie tëscht Tottenham a Liverpool vun 21 Auer u live um 2. RTL an am Livestream op RTL.lu an op der App.

An der Futtball-Champions League ass den Owend um 21 Auer d'Finall tëscht Liverpool an Tottenham. Béid englesch Ekippen hunn d'Retourmatcher an den Halleffinallen op eng impressionnant a verréckt Aart a Weis gewonn. Och fir den Owend erhofft ee sech deemno e gellegt Spektakel.

Ob et dat dann och wierklech gëtt, bleift ofzewaarden, well dëst an enger Finall schwiereg viraus ze soen ass.

Wat de Spillstil ugeet, dierf een awer virun allem bei Liverpool op 100% Pressing mat extrem séieren Emschaltspill rechnen. Bei Tottenham huet een dës Saison schonns méi dacks gesinn, datt d'Equipe och relativ taktesch ka spillen an dann an de decisiven Momenter kann zouschloen.

Positiv ass och, datt den Harry Kane sech fir d'Finall fit gemellt huet. Den Englänner ass schonn eleng duerch seng Präsenz wichteg, well hie konstant zwee Verteideger op sech zitt an domat Raum fir seng Matspiller kreéiert.

Wann ee vun Drock ka schwätzen, dann éischter op Säite vu Liverpool. Fir de Jürgen Klopp wier et endlech mol nees eng gewonne Finall an d'Reds kéinten sech esou och fir eng exzellent Saison belounen, an där et an der Premier League in extremis an trotz 97 Punkten net duer gaangen ass, fir Champion ze ginn.

Dëst Joer gëtt d'Champions-League-Finall zu Madrid am fonkelneie Stadion vun Atlético gespillt.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: 2. RTL

Ufank vun der Emissioun : 20h40

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum 2. RTL.

CHAMPIONS LEAGUE: Resultater an Tabellen

REPLAY: All d'Goaler vun der Champions League am Video