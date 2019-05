All d'Kontrakter wieren ënnerschriwwen, huet e Mëttwoch de Finanzchef vum Veräin aus der 3. däitscher Liga, Michael Klatt confirméiert.

De Flavia Becca accordéiert dem Drëttligist an enger éischter Phase ee Prêt an Héicht vun 2,6 Milliounen Euro, deen nach dëse Summer soll an Eegekapital ëmgewandelt ginn. Wéi vill Parten de Lëtzebuerger Geschäftsmann als Géigeleeschtung kritt, soll an nächster Zukunft decidéiert ginn. Donieft goufe weider Investissementer an Héicht vu bis zu 25 Milliounen Euro fir déi nächst fënnef Joer an Aussiicht gestallt.