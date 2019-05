En Donneschdeg den Owend stoung zu Stuttgart an der Mercedes-Benz-Arena den Allersmatch vun der Relegatioun an Däitschland um Programm.

Resumé vum Match

En Donneschdeg den Owend sollt déi éischt Chance vum Match dann op de Kont vu Stuttgart goen. Den Didavi huet am Mëttelfeld dem Schmiedebach de Ball ofgeholl an huet erausgespillt op den Donis, deem säi Schoss konnt awer geblockt ginn.

No 11 Minutte gouf et déi éischt Chance fir Union an dat no engem Fräistouss, wou den Andersson mam Kapp un de Ball koum. De Kappball sollt awer lénks laanscht de Gol goen.

D'Ekipp aus der däitscher Haaptstad ass elo awer ëmmer méi staark ginn an an der 21. Minutt hat den Zweetligist dunn déi éischt richteg gutt Chance vum Match. Den Abdullahi huet sech op riets ganz staark duerchgesat géint direkt zwee Defenseuren an huet de Ball schaarf an d'Mëtt bruecht. Den Andersson ass do eragelaf, de Kabak ass dotëscht gerutscht an hat bal de Selbstgol gemaach, ma den Zieler konnt de Ball mat engem gudde Reflex iwwer d'Lat drécken.

Stuttgart hat méi vum Match an et huet ee gemierkt, dass si individuell wuel besser besat sinn, wéi dat bei Union Berlin de Fall ass, ma den Zweetligist huet als Ekipp besser agéiert an huet och an der Offensiv déi besser Entscheedunge getraff.

Esou och an der 27. Minutt, wou den Hartel iwwer lénks gaangen ass. Op en Neits hu si an der Mëtt den Andersson gesicht, ma den Zieler konnt hei vu sengem gudde Stellungsspill profitéieren, fir de Ball ze halen.

An dëser Saison krut Union Berlin nëmmen 33 Goler geschoss, dat ass Veräinsrekord an och en Donneschdeg den Owend hu si gewisen, wéi staark hir Defense wierklech ass. Stuttgart huet sech do nämlech ganz laang d'Zänn ausgebass.

An der 42. Minutt ass dem VfB dunn awer eng éischt Laascht vun der Schëller gefall. Den Donis koum nach an der eegener Hallschent un de Ball an huet do den Turbo gezünt a jiddereen hannert sech gelooss. Am strofraum huet hien dunn de Ball eriwwer geluecht op de Gentner, deen den 1:0 markéiere konnt. Grad de Gentner, deen an der kompletter Bundesliga-Saison keen eenzege Gol schéisse konnt.

Ma d'Freed soll net laang undaueren, fir genau ze sinn nëmme 87 Sekonnen. Du konnt Union nämlech ausgläichen. Ee laange Ball gëtt vum Andersson mam Kapp verlängert an den Abdullahi, deen et verpasst hat, fir Berlin direkt an d'1. Bundesliga ze schéissen, huet de Ball gutt ugeholl, sech gedréint, geschoss an dëse Schoss gouf nach ofgefälscht an ass dunn am Gol gelant. Den 1:1 an domat och e wichtegen Auswäertsgol. Dat war dann och de Stand an der Paus.

© AFP

An der Paus huet den Nach-Trainer vu Stuttgart, den Nico Willig, de Mario Gomez agewiesselt an dee Wiessel sollt seng Friichten droen. An der 51. Minutt huet de fréieren däitschen Nationalspiller de Ball op de Mëttellinn kritt an hien ass bis bal bei de Strofraum duerchgelaf an huet geschoss. Säi Schoss gouf onglécklech vum Friedrich ofgefälscht a war esou onhaltbar fir de Golkipp.

© AFP

Union ass net richteg an dës zweet Hallschent erakomm, wat awer och dorunner louch, dass Stuttgart eng déck Schëpp dropgeluecht huet.

An der 68. Minutt konnt Union dunn nawell ausgläichen an dat e bëssen aus dem Näischt eraus. No engem Corner war et dann och nach tatsächlech de Marvin Friedrich, dee mam Kapp den 2:2 markéiere konnt. Grad de Friedrich, deen den 2:1 fir Stuttgart nach sou onglécklech ofgefälscht hat.

Stuttgart huet sech vun dësem Géigegol net veronséchere gelooss an huet weider monter no vir gespillt. Si hunn elo vill méi an d'Offensiv investéiert ewéi nach an der 1. Hallschent.

An der 79. Minutt dunn eng weider ganz gutt Geleeënheet fir Union Berlin. No engem Feeler vum Kabak probéiert et den Andersson aus ronn 18 Meter mat engem Volley an dee krut den Zieler esou just nach iwwer d'Lat gedréckt.

Stuttgart huet an der Schlussphas nach eemol gedréckt an alles no vir geheit, ma eppes richteg Geféierleches soll hinnen net méi geléngen.

Déi bescht Golchance zum Enn vum Match goung nach eemol op de Kont vun de Gäscht. No enger Flank koum den Andersson op en Neits mam Kapp un de Ball an nees huet den Zieler säi ganzt Kënne misse weisen, fir de Ball ze halen. Dat war dann och déi lescht Chance, esou dass et mat dësem 2:2 op en Enn gaangen ass.

