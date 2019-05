Bei der Äishockey-Weltmeeschterschaft an der Slowakei stinn déi 4 Halleffinaliste fest.

Den Toppfavorit Russland hat iwwerdeems méi Problemer wéi erwaart. Zu Bratislava huet sech Russland mat engem 4:3 géint d'USA an d'Halleffinall gekämpft. Fir de Rekord-Weltmeeschter hunn mam Nikita Gussew (2. Minutt) vun SKA St. Petersburg, Kirill Kaprisow (42.) a Michail Grigorenko (48./allebéid ZSKA Moskau) dräi Spiller aus der heemescher Liga getraff. Weider huet nach de Michail Sergatschow vun Tampa Bay Lightning markéiert. Fir d'USA hunn d'NHL-Profie Brady Skjei (23./New York Rangers), Noah Hanifin (46./Calgary Flames) an Alex DeBrincat (58./Chicago Blackhawks) d'Goler geschoss. D'lescht Joer war Russland nach an der Véierelsfinall eliminéiert ginn. Dëst Joer hu si, wéi schonns 2012 an 2014 alle 7 Matcher an der Virronn gewonnen. A béide Jore sinn d'Russe spéider och Weltmeeschter ginn.

An enger weiderer Véierelsfinall konnt den zweefache Weltmeeschter Finnland an enger dramatescher Partie den Titelverdeedeger Schweden no Verlängerung mat 5:4 bezwéngen. Den Nikko Mikkolas hat d'Finne schonns no 60 Sekonnen a Féierung bruecht, ier den John Klingberg (3.), Patric Hornqvist (17.) an Elias Pettersson (21.) de Match fir Schweden gedréint hunn. De Petteri Lindbohm (26.) an de Jani Hakanpaa (30.) konnten dunn esouguer nees ausgläiche fir Finnland, ma den Erik Gustafsson (40.) konnt Schweden nees an den Avantage bréngen. An der 59. Minutt huet de Marko Anttila du bei eegenem Empty Net den Ausgläich markéiert. An der Verlängerung huet de Sakari Manninen du fir d'Decisioun gesuergt.

Fir Däitschland ass d'WM dann och eriwwer. An der Véierelsfinall hu si iwwer zweeanenhallef Drëttel gutt dogéintgehalen, ier Tschechien äiskal zougeschloen huet an Däitschland mat 5:1 eliminéiert huet. Domat verpasst Däitschland, 15 Méint no Sëlwer bei Olympia, déi éischt WM-Medail zanter 66 Joer. De Gol vum Frank Mauer an der 38. Minutt sollt géint den den 12-fache Weltmeeschter net duergoen. Fir d'Tschechen hunn de Kovar (34./60.), de Superstar Jakub Voracek (45.), den Dominik Kubalik (52.) an den Ondrej Palat (54.) getraff.

Déi wuel spannendst Halleffinall gouf et tëscht Kanada an der Schwäiz. Hei louch d'Schwäiz Sekonne viru Schluss nach mat 2:1 a Féierung. 0,4 Sekonne virun Enn huet dunn den Damon Severson Kanada an d'Verlängerung gerett. Do war et dunn de Mark Stone, deen den 3:2 fir d'Kanadier geschoss huet a fir de Schwäizer KO suergt. Deemno huet Kanada zu Kosice d'Revanche geholl fir d'Halleffinall-Néierlag zejoert.

An den Halleffinalle kritt Russland et e Samschdeg de Mëtteg um 15.15 Auer mat Finnland ze dinn an e Samschdeg den Owend um 19.15 Auer ass dann déi zweet Halleffinall tëscht Kanada an Tschechien.