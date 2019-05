E Freideg den Owend ass am nationale Futtball de Barragematch, fir an der héchster Divisioun ze bleiwen respektiv fir opzesteigen, gespillt ginn.

Um Enn konnt sech Hueschtert aus der BGL Ligue am Barragematch mat 2:0 géint de Swift Hesper aus der Éierepromotioun behaapten a bleift domadder an der héchster Divisioun am nationale Futtball.

D’Partie zu Beggen war am Ufank ganz animéiert bei ville Spectateuren. An der 18. Minutt haten déi Hueschterter mam Corenthyn Lavie eng 100% Golchance. Duerno ass de Match allerdéngs e bësse verflaacht. Eréischt an der 37. Minutt gouf et nees eng méi geféierlech Aktioun. De Golkipper vun Hueschtert Valentin Roulez gouf hei vum Swift-Spiller Brian Babit aus iwwer 30 Meter seriö gepréift. An der 40. Minutt huet de Kapitän vun Hueschtert René Peters den 1:0 eragekäppt an 2 Minutten drop konnt de Jérémy Serwy den 2. Gol schéissen. Dono war et fir e puer Minutten zimlech hektesch, ma e Gol sollt awer net méi falen an esou ass et mam 2:0 fir Hueschtert an d'Paus gaangen.

Och no der Paus war Hueschtert déi besser Ekipp. Si konnte sech weider Chancen erausspillen, ma e weidere Gol sollt hinnen net mi geléngen. Hesper hat an der 57. Minutt d'Chance fir per Eelefmeter op 1:2 ze verkierzen, ma si hunn dës Chance net genotzt. Dem Dauphin säi Schoss gouf vum Roulez paréiert. Bis zum Schluss ass och Hesper kee Gol gelongen, sou datt Hueschtert um Enn mat 2:0 gewënnt an an der BGL Ligue bleift.