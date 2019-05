Am Play-Off a Frankräich huet Troyes, d'Ekipp vum Christopher Martins, e Freideg den Owend no Verlängerung mat 1:2 géint Lens verluer.

Am Franséische Futtball stoung Troyes mam Christopher Martins no den 38. Spilldeeg an der Ligue 2 op der 3. Plaz an der Tabell an hat domadder d'Chance, ëm den Opstig ze spillen. Dat mam Opstig gëtt dëst Joer awer näischt, datt well een e Freideg den Owend am Play-off mat 1:2 géint Lens verluer huet.

An der 3. Minutt war Lens duerch de Gomis mat 1:0 a Féierung gaangen. Kuerz virun der Paus konnt de Pele an enger hëtzeger Partie per Eelefmeter op 1:1 ausgläichen.

Nodeems Lens an der 41. Minutt de Leca mat Rout vum Terrain gesat kritt hat, ass op der Säit vun der Lokalekipp de Lëtzebuerger Christopher Martins an der 67. Minutt mat Giel-Rout an d'Kabinn geschéckt ginn. Béiden Ekippen, déi deemno nëmmen nach zu 10 um Terrain waren, ass et bis déi 90 Minutt net gelongen, fir d'Decisioun ze suergen. Eréischt an der 108. Minutt huet de Banza fir Lens mam 2:1 alles kloer gemaach. Troyes verléiert domadder an huet d'Chance an d'Ligue opzesteigen verpasst.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 2

An der Ligue 1 war e Freideg den Owend dee leschte Spilldag vun der Saison. Lille, d'Ekipp vum Gérard Lopez, huet auswäerts mat 1:3 géint Stade Rennes verluer. Dëst Resultat sollt näischt méi un der Tabellepositioun änneren. Lille bleift op der 2. Plaz an ass domadder fir d'Champions League qualifizéiert.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1