Zanter e Samschdeg den Owend ass déi 18. Editioun vun de Spiller vun de klenge Länner a Montenegro Geschicht.

Eng Woch voller flotten, emotionalen an onvergiessleche Momenter ass fir déi Lëtzebuerger Delegatioun e Samschdeg op en Enn gaangen.

D'Highlights vun de Spiller vun de klenge Länner Vum 27. Mee bis den 1. Juni hate sech ronn 850 Sportler a Sportlerinnen a Montenegro Rendez-vous ginn.

AUDIO: Bilan JPEE 2019 / Reportage Lynn Kayser a Serge Olmo

Wärend deene leschten Deeg gouf et 26 Mol Gold, 27 Mol Sëlwer an 23 Mol Bronz fir d'Lëtzebuerger Sportler. Um Enn steet een nees op der 1. Plaz am Medaile-Spigel an huet och déi meeschte Medaile vun all den Natioune gewonnen, mat dësem Resultat hat de Chef de Mission Alwin de Prins net gerechent.

Déi meeschte Medaile gouf et fir d'Schwëmmer. Vun de 76 ginn der eleng 31 u si. De Raphaël Stacchiotti war deen erfollegräichste Sportler bei der 18. Editioun. Hien huet am Schwammen 8 Gold- an eng Sëlwermedail gewonnen a kënnt elo op ee Rekord vu 40 gëllener am Ganzen.

Nieft de ville gudde Leeschtungen dierf een awer och net vergiessen, dat a verschiddene Beräich d'Resultater net esou wéi erhofft waren. Et huet een e puer Suergekanner, sou de President vum Lëtzebuerger Olympesche Comité André Hoffmann. Dozou zielen d'Kollektivsportaarten an am Kampfsport de Judo, wou ee fir d'éischte Kéier zanter 2001 ouni Goldmedail bliwwen ass. Ervirhiewe muss een dem COSL-President no hei awer d'Resultat vun de Basket-Hären. Si hate sech jo ganz knapp misse mat 91:93 Montenegro geschloe ginn an hate Sëlwer kritt.

Et war jo gewosst, datt et déi éischte Kéier war, datt Montenegro d'Spiller vun de klenge Länner géif organiséieren. Virun de Kompetitiounen hat de Chef de Mission verschidde Zweiwel. Den Alwin de Prinz hat awer um Schluss vun de Spiller positiv Wierder fir den Organisateur obwuel d'Distanzen tëscht verschiddene Sitten deelweis ganz grouss war.

D'Ambiance tëscht den Athleten op de Sitte war gutt et huet een allerdéngs den Intressi vun de Leit aus der Ëmgéigend vermësst a bedauert, datt allgemeng wéineg Spectateuren d'Kompetitioune kucke komm sinn, esouguer wann et fir Montenegro ëm Medaile goung.

© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

De Medaile-Spigel