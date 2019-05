E Samschdeg den Owend huet Bayern München den Doublé an dëser Saison perfekt gemaach. Nom Championstitel hu si och déi däitsch Coupe gewonnen.

Bayern München kann eng Woch no der Victoire vum Championstitel eng weider Kéier dës Saison feieren. Den däitsche Rekordchampion huet sech e Samschdeg den Owend am Berliner Olympiastadion mat 3:0 géint Leipzig duerchgesat an den DFB-Pokal gewonnen. D'Goler hunn de Lewandowski an der 30. an an der 86. Minutt an de Coman an der 78. Minutt geschoss.

Den Trainer vu Bayern München Niko Kovac, deen et déi lescht Méint net ëmmer einfach hat, huet e Samschdeg den Owend Geschicht geschriwwen. Hien huet nämlech als Trainer an als Spiller mam nämmlechte Veräin den Doublé gewonnen.

Fir Bayern München ass et déi 19. Victoire am DFB-Pokal.

Resumé vum Match

Déi éischt 30 Minutten an der Finall vum DFB-Pokal tëscht RB Leipzig a Bayern München waren op Aenhéicht. An der 11. Minutt hat Leipzig am Berliner Olympiastadion eng déck Chance op den 1:0. No engem Corner war de Poulsen aus 5 Meter mam Kapp un de Ball komm, ma den Neuer huet mat engem ganz staarke Reflex mat der rietser Hand dësen degagéiert. De Ball ass doduerch vun der Lat zeréck an d'Feld deviéiert ginn. Hei huet de Lewandowski de Konaté um Aarm gegraff, ma den Arbitter huet no Récksprooch mam Videoarbitter keen Eelefmeter gepaff. Leipzig huet och duerno weider no vir gespillt an hiert Rezept aus Balleruewerung an déife Päss an de Laf vum Werner ass an den éischte 25 Minutten opgaangen. D'Schëss op de Gol waren awer net präzis genuch, fir e Gol ze markéieren. Bayern München hat och seng Chancen an an der 28. Minutt huet de Lewandowski eng dovunner genotzt. No engem Pass vum Alaba vun der Grondlinn an d'Mëtt, huet de Lewandowski am Zentrum de Kapp dohinner gehalen an den 1:0 markéiert. No der Féierung vum FCB huet Leipzig sech geschockt gewisen an et ass hinn net méi vill gelongen. Si konnte frou sinn, an der Paus nëmme mat 0:1 am Réckstand ze sinn.

Den Téi huet de Leipziger gutt gedoen, well no der Paus war et nees een ausgeglachene Match mat ganz héijem Tempo an deem et hin an hier gaangen ass. Leipzig huet et awer weiderhin un der néideger Präzisioun gefeelt. Bayern München war een Tick besser an esou huet de Coman an der 78. Minutt fir d'Virentscheedung gesuergt. No enger Flank vum Kimmich hat de Fransous de Ball zentral am Strofraum perfekt ugeholl an dat ronnt Lieder präzis an de Filet gesat. An der 86. Minutt huet dunn de Lewandowski mam 3:0 fir d'Decisioun gesuergt. Leipzig konnt an de leschte Minutten näischt méi entgéint setzen, sou datt Bayern München nom Championstitel och den DFB-Pokal gewënnt.