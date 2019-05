E Sonndeg de Moien huet sech ee groussen Deel vun der Lëtzebuerger Delegatioun mat engem Charterfliger op de Wee a Richtung Montenegro gemaach.

Nodeems d'Dëschtennis- an d'Judo-Delegatioun schonn e Samschdeg vun Düsseldorf aus a Montenegro geflu sinn, huet sech e Sonndeg de Moie fréi e weidere groussen Deel vum Team Lëtzebuerg mat engem Charterfliger vum Findel aus op de Wee gemaach. Duerch e Retard vun 2 an eng hallef Stonne sinn d'Sportler aus dem Grand-Duché eréischt e Sonndeg de Mëtteg um 12.45 Auer zu Tivat a Montenegro gelant. Vun do aus goung et du fir d'Sportler a Richtung Budva, wou d'Hoteller vun all de Sportler sinn.

D'Volleyball-Nationalekipp vun den Hären ass schonn zanter enger Woch zu Podgorica a Montenegro an huet sech mat engem leschten Trainingslager op d'Kompetitioun preparéiert.

140 Sportler a Sportlerinnen aus dem Grand-Duché si bei der 18. Editioun vun de Spiller vun de klenge Länner mat dobäi. E Méindeg den Owend ass zu Budva déi feierlech Erëffnungszeremonie. D'Kompetitioune fänken dann en Dënschdeg un an da gëtt bis e Samschdeg ëm Medaile gekämpft.

Déi lescht Editioun a San Marino war ee Rekordjoer fir Lëtzebuerg. Mat 38 Goldmedaile stoung een um Enn op der 1. Plaz am Medaile-Spigel. Déi éischte Kéier am Ausland. Et däerf ee gespaant sinn, wéi sech d'Team Lëtzebuerg dëst Joer wäert aus der Affär zéien.