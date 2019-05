Zu Virton hei vir an der Belsch kann een ab der nächster Saison erëm belsche Profifussball kucke goen.

De Royal Excelsior Virton huet nämlech schonn e Mëttwoch mat engem 4:0 géint Lierse Kempenzonen de Sprong an déi 2. Belsch Divisioun gepackt. Mam Anthony Moris, dem Aurélien Joachim an dem Lucas Prudhomme konnten dann och 3 Lëtzebuerger hiren Deel dozou bäidroen, dass d'Equipe an de Playoffen net e Match verluer huet. Deemno gehéiert Virton ab der nächster Saison zu den 24 beschten Fussballekippen bei onse belschen Noperen.

Et konnt also gefeiert gi gëschter Owend zu Virton. Dat hunn d'Spiller an d'Supporteren dann och nom Match géint Thes gemaach. Virun engem Joer hätt dat awer wuel nach kee fir méiglech gehalen, well do stoung de Club virun enorme finanzielle Schwieregkeeten an huet ëm d'Iwwerliewe gekämpft.

Et wor keng einfach Saison fir Virton. An der Qualifikatiounsronn fir d'Playoffen wore si nëmmen déi 3. an der Tabell mat engem Réckstand vun 8 Punkten op Thés. D'Equipe sollt allerdéngs an de Playoffen zu hirer Beschtform oplafen an kee Match méi verléieren. Entscheedend dorunner dass et an de Playoffen sou gutt gelaf ass, wor den Trainerwiessel am Laf vun der Saison

Virton ass och bekannt fir seng Fussballschoul wou ënnert anerem och de lëtzeboier Lucas Prudhomme forméiert gëtt. D'Académie gehéiert zu deene 15 beschten an der Belsch an huet schonn sou munch bekannt Spiller ervirbruecht.

Dass Virton den Opstig gepackt hätt, dat stoung schonn e Mëttwoch fest a sou goung et gëschter am Match géint Thés ëm näischt méi. Virum Match goufen nach déi beschte Spiller vum Club geéiert. An do hunn d'Supporteren den Anthony Moris als beschte Spiller gewielt. No enger schwéierer Zäit mat ville Verletzungen, huet den Anthony Moris zu Virton erëm zu senger Beschtform zréckfonnt. Hien huet eng super Saison gespillt an huet dann och säin Deel dozou bäigedroen, dass Virton gëschter konnt de Championstitel feieren.

Gëschter huet de lëtzeboier Nationalgolkipp awer dem Geordan Dupire seng Platz am Goal iwwerlooss an op der Bank Platz geholl. Als eenzege Lëtzebuerger stoung gëschter den Aurélien Joachim um Terrain. An et wor virun allem hien deen am Ufank vun dëser Partie konnt geféierlech an Aktioun trieden. Virton huet dës Partie an der éischter Halschent dominéiert, mä et sollt awer bis zur 40. Minutte daueren bis si konnten duerch e Goal vum Alessandro Cordaro mat 1:0 a Féierung goen. Thés hat et ganz schwéier fir de Ball iwwerhaapt bis bei de Goal vun der Heemequipe ze kréien.

An der 2. Halschent koum Thés du besser an de Match a si konnten direkt an der 49. Minutte duerch e Goal vum Bammens zum 1:1 ausgläichen. Virton hat awer déi richteg Äntwert parat a sou konnte si 3 Minutte méi spéit rem mat 2:1 a Féierung goen. Et wor op en Neits de Cordaro dee fir seng Faarwe konnt markeieren.

An der 55. min gouf de Joachim dann ausgewiesselt, de Lëtzebuerger deen e gudde Match gespillt huet a fir deen de Championstitel mat Virton eng ganz besonnesch Bedeitung huet.

Um Enn sollt et Thés nach fäerdeg bréngen fir zum 2:2 auszegläichen. Dee Goal kënne mer iech awer leider net weisen. Nodeems den Arbitter d'Partie ofgepaff hat, hunn d'Supporteren direkt den Terrain gestiermt fir mat hirer Equipe ze feieren.