Vun en Donneschdeg un a bis e Sonndeg ass zu Keespelt am Reitsport ee Concours d’Attelage international.

D'Mam, de Pap an d'Duechter sinn mat de leschte Preparativen am Gaang. No den 2 éischten Epreuven, der Dressur, an dem Keelefueren, läit de Franz Schiltz un der Spëtzt an dat trotz staarker internationaler Konkurrenz. Déi schwéierst Epreuve. De Marathon steet awer nach um Programme.

Déi 6 Statiounen verlaangen vill Ausdauer vum Päerd, a maximal Konzentratioun vum Fuerer,.an och de Bäifuerer, de sougenannten Grum spillt eng wichteg Roll.

D'Kommunikatioun wärend der Kompetitioun ass wichteg, awer och meeschtens duerno.

D'Marie, d'Duechter, déi och schonn op Weltmeeschterschaften am Asaz war, hält alles am Bild fest, sou dass enger Videoanalyse näischt am Wee steet. De Franz Schiltz ass um Wee fir säi jonk Päerd op gréisser Rendezvouser virzebereeden. Keespelt war eng Etape an des Direktioun. Wee weess, v'läit gett et an Zukunft nach eng Kéier e gréisseren Titel fir d'Famille Schiltz.