Den Aussesäiter Finnland huet iwwerraschend d'Finall vun der Äishockey-WM an der Slowakei mat 3:1 géint de Favorit Kanada gewonnen.

Schonn an der Halleffinall hat Finnland de Rekordweltmeeschter an Olympiagewënner Russland mat 1:0 geklappt. Russland muss sech bei dëser WM mat Bronze zefridde ginn. Si hunn am Match ëm Plaz 3 mat 3:2 géint Tschechien gewonnen.