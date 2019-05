Zanter e Sonndeg ass d'Team Lëtzebuerg a Montenegro. Um Méindeg haten d'Sportler Zäit, fir sech ze akklimatiséieren.

JPEE 2019: Den Dag, éiert et lass geet Um Méindeg den Owend ass déi offiziell Erëffnungszeremonie an um Dënschdeg geet et da mat de Competitiounen un.

D'Athletenduerf

Iwwer 850 Sportler a Sportlerinne aus 10 verschiddenen Natioune sinn dëst Joer bei de Spiller vun de klenge Länner a Montenegro mat dobäi. Dorënner och 140 Stéck aus dem Grand-Duché. Si liewen déi nächst Deeg an engem klengen Duerf zu Budva direkt un der Adriaküst.

D'Lëtzebuerger Delegatioun ass an engem groussen Haus ënnerbruecht. Hei haten d'Athleten zanter gëschter Zäit fir sech anzeriichten a sech nach déi néideg Rou ze ginn, ier dann en Dënschdeg d'Kompetitiounen ufänken.

Kamil Rychlicki als Fändeldréier

Ier de Kampf ëm d'Medaile kann ufänken, ass e Méindeg den Owend nach déi offiziell Erëffnungszeremonie an dat trotz dem Reen ënner fräiem Himmel. De Kamil Rychlicki wäert hei de Lëtzebuerger Fändel droen. Fir de Volleyballer ass et eng grouss Éier, datt hien erausgesicht ginn ass, fir d'Lëtzebuerger Delegatioun unzeféieren.

AUDIO: Extrait Kamil Rychlicki (1)

De Volleyballspiller gouf vun der Decisioun vum COSL iwwerrascht, domadder gerecht hate hien nämlech net.

AUDIO: Extrait Kamil Rychlicki (2)

De Montenegriner Ismet Mukovic



Den Ismet Mukovic gouf 1949 an engem klengen Duerf a Montenegro gebuer. 20 Joer méi spéit ass hie geflücht an ass iwwer verschidde Statiounen am Mäerz 1972 op Lëtzebuerg komm.

Am Grand-Duché huet hie sech een neit Liewen opgebaut, ma de Kontakt zu senger aler Heemecht ass ëmmer bliwwen. Nach haut kënnt hien e puer Mol am Joer zeréck a Montenegro a kennt sech do nach ëmmer beschtens aus.

© Christophe Hochard

Vill Reen an onfäerdeg Sitten

Vill Zäit bleift dem Organisateur a senger Ekipp net méi, fir déi verschidde Sitte fir d'Kompetitioune fäerdeg ze kréien.

Aktuell ginn et nach an der Liichtathletik Problemer. Am Stadion ass den Ament kee Wäitsprong an och keen Héichsprong méiglech.

Am Tennis muss een hoffen, datt et déi nächst Deeg ophält mat reenen, soss wäerten hei keng Medaile verdeelt ginn. Eng Méiglechkeet fir ënner Daach ze spille, gëtt et nämlech net.