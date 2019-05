E Méindeg den Owend war den däitschen Doublé-Gewënner um Betzenberg op Besuch. Do ass jo zanter Kuerzem och de Flavio Becca engagéiert.

De Match, deen den däitsche Magazin Focus "Retterspiel" genannt hat, gouf virun ausverkaafter Kuliss gespillt: 48.500 Leit hunn am Fritz-Walter-Stadion gesinn, wéi den Hendrick Zuck an der 9. Minutt den 1:0 fir déi rout Däiwele geschoss huet. Eréischt an der 80. Minutt konnt de Robert Lewandowski den 1:1 schéissen.

Dobäi ass et och bliwwen, also FCK-FCB 1:1.

Mit einem unterhaltsamen Fußballabend hat sich der #FCK aus der Saison 2018/19 verabschiedet. Auf dem ausverkauften #Betze trennten sich die Roten Teufel mit 1:1 vom @FCBayern. Lewandowski konnte dabei spät die frühe Führung von Hendrick Zuck ausgleichen: https://t.co/hTTTtluSEx pic.twitter.com/jFYALa5D69 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 27. Mai 2019

Op béide Säite gouf vill gewiesselt.

De leschte Samschdeg hat München jo den däitsche Pokal gewonnen, ma och den 1. FC Kaiserslautern hat e Samschdeg Grond, sech ze freeën, duerch en Eelefmeter an der 90. Minutt konnt Lautern nämlech d'Finall vum Verbandspokal géint VfR Wormatia Worms mat 2:1 gewannen an ass domat déi nächste Saison am DFB-Pokal mat derbäi.

In einem hochdramatischen Finish setzt sich der #FCK im #Verbandspokalfinale gegen @Wormatia Worms durch. Christian Kühlwetter sorgt mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute für den 2:1-Sieg gegen den Regionalligisten: https://t.co/308CvDN1DI #Betze #FCKWOR pic.twitter.com/VrYD8JI9Ys — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 25. Mai 2019

Datt Bayern dem Veräin aus der 3. Liga "hëllefe" goung, hat de Karl-Heinz Rummenigge esou begrënnt: Laang Joren hätt et intensiv an am Réckbléck och legendär Matcher vum FC Bayern zu Kaiserslautern ginn. De Futball géif vun Emotioune liewen awer och vu sportlecher Solidaritéit.

Fir datt den FCK eng Lizenz fir déi 3. Liga kritt, hat een en Deal mam lëtzebuergeschen Investisseur Flavio Becca gemaach, deen dem Focus no elo mol 2,6 Milliounen Euro zur Verfügung stelle géif.