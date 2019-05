Aus dem Futtball ass et d'Nouvelle, dass de Conseil d'Administration vun der Federatioun decidéiert huet, dass de Championstitel un de Racing geet.

D'Finall, déi nom Modus „Best of Three“ sollt gespillt ginn, gouf schonns während dem éischte Match tëscht dem Racing an Déifferdeng wéinst Onsportlechkeeten ofgebrach. Doropshin hat de Racing de Match 3-0 Forfait gewonnen an d'Federatioun hat decidéiert, dass d'Championnat am Futsal eriwwer wier.