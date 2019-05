En Dënschdeg de Moie sinn d'Lëtzebuerger Petanque Spiller an d'Kompetitioun gestart.

AUDIO: JPEE: 1. Kompetitiounsdag / Reportage Lynn Kayser

Fir de Claudio Contardi war et ee gegléckten Optakt. Hien huet seng dräi Partien nämlech gewonnen.

Bei sengem éischten Optrëtt zu Budva direkt um Mier gouf et eng 13:7-Victoire géint de Montenegriner Duro Milanovic. Kuerz drop war hien dem Monegass Jean-Luc Fuentes mat 13:8 iwwerleeën.

Duerch dës zwou Victoirë stoung de Lëtzebuerger schonn an den Halleffinallen. Ma dat ass him nach net duergaangen. An der drëtter Partie vum Dag huet hien de Bruno Santmann mat 13:10 geklappt.

An der Kompetitioun dobäi ass och de Massimo Santioni. Hien huet de Philippe Santmann aus dem Andorra mat 13:9 geklappt, duerno gouf et eng 6:13-Defaite géint de Monegass Cincinnato Martire. An der drëtter Partie konnt hie sech du nach emol freeën. Hien huet sech mat 13:3 géint de Montenegriner Gracija Stjepcevic duerchgesat. Domadder steet och hien an der Finall an huet gutt Chancen op eng Medail.