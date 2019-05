Fir d'Judokae gouf et um Dënschdeg och nach eng Partie Bronz-Medailen,

D'Kim Eiden huet sech an der Kategorie bis 52 Kilogramm an der Finall géint eng Zypriotin misse geschloe ginn a ka sech um Enn iwwer Sëlwer freeën.

Bei den Häre war an der Gewiichtsklass bis 66 Kilogramm de Claudio Dos Santos an der Finall. Och fir hie gouf et hei eng Néierlag, sou datt hie Sëlwer gewënnt.

D'Monique Kedinger stoung an der Kategorie bis 70 Kilogramm um Podium. Et waren nëmme 4 Athletinnen an der Kompetitioun an et goufe keng Halleffinallen organiséiert. D'Monique Kedinger start normalerweis an der Kategorie bis 78 Kilogramm.

© Serge Olmo

Ëm Bronz geet et bei den Dammen nach fir d'Telma Martins (-52kg).



An der Kategorie bis 60 Kilogramm bei den Hären huet sech den Tom Schmit Bronz geséchert.

Den Denis Barboni huet an der Kategorie bis 90 Kilogramm och d'nach Chance op Bronz.