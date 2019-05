D'Instanz, déi fir den Appell bei der UEFA zoustänneg ass, huet d'Plädoyeren an der Affär Lëtzebuerg-Ukrain op den 18. Juni fixéiert.

Vun 9.30 Auer u ginn d'Plädoyere dann zu Nyon gehalen.

Lëtzebuerg hat jo zesumme mat Portugal nom Match géint d'Ukrain Protest ageluecht, well hirer Meenung no hätt de gebiertege Brasilianer Junior Moraes d'Konditiounen net erfëllt, fir d'Ekipp aus Osteuropa ze spillen. Hien hätt net 5 Joer, mä just 4 Joer a 7 Méint an der Ukrain gewunnt. De President vun der FLF, Paul Philippe, preziséiert, dass et an deem heite Fall ëm ee FIFA-Reglement geet.

De Communiqué

Instance d’appel de l’UEFA – audience du 18 juin 2019

L’instance d’appel de l’UEFA vient de fixer la date des plaidoiries dans l’affaire notée sous rubrique au 18 juin 2019 à 9.30 hrs à Nyon.