D'Ekipp vum Ken Diederich huet sech no enger staarker Leeschtung mat 77:67 géint Island duerchgesat.

Am Ufank huet sech d'Lëtzebuerger Basketnationalekipp am Match géint Island ganz schwéier gedoen. Wat de Match méi laang gedauert huet, wat ee besser era komm ass, d'Ekipp besser zesumme fonctionnéiert huet an och d'Schëss besser komm sinn.

De Lëtzebuerger ass doduerch um Enn gelongen, géint déi ganz gutt Ekipp aus Island mat 77:67 ze gewannen. Fir d'Lëtzebuerger eng staark Leeschtung, huet een an de leschte Jore ëmmer géint d'Islänner verluer.