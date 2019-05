E weideren decisive Match en Dënschdeg den Owend: Dikrech aus der zweeter géint Bartreng aus der éischter Divisioun heescht et zu Useldeng.

Och en Dënschdeg haten nees vill Leit de Wee op de Relegatiounsmatch fonnt - d'Spectateuren hunn an der Ufanksphas virun allem laang Bäll a vill Zweekämpf gesinn; deen een oder anere Schoss a Richtung Gol war awer och dobäi.

No den éischte 15 Minutte stoung et tëscht Dikrech a Bartreng nach 0:0 gläich.

An der 18. Spillminutt hat Bartreng déi éischt gréisser Golchance. Hei koum de Scheer fräi zum Schoss, de Sporting-Spiller huet seng Tentative aus der Dréiung awer verzunn.

Dräi Minutte méi spéit koum a Persoun vum Jaime Martins d'Äntwert vun de Yellow Boys, ma och säi Schoss goung iwwer de Gol. 27 Minutte ware gespillt, wéi déi Dikrecher ganz geféierlech an Aktioun getruede sinn. Dat, wéi de Costa ganz gutt vu sengem Matspiller am 16-Meter-Raum zerwéiert gouf a versicht huet, dat ronnt Lieder ze versenken - déi Kéier konnt ee Bartrenger op der Linn klären.

Mat engem 0:0 goung et zu Useldeng op den Téi. Keng Ekipp hat deemno am 1. Duerchgang dat néidegt Duerchsetzungsverméigen. Op béide Säite goufen awer och keng alt ze grouss Risikoe geholl, well keen deen éischte Feeler maache wollt.

Arbitter ass de Jeremy Muller, de Patrick Da Silva an den Admir Civovic stinn op de Linnen.