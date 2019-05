Am zweeten Tour vum Haapttableau op de French Open zu Paräis, spillt haut d'Mandy Minella.

D'Lëtzebuergerin kritt et um 13 Auer mat der Lettin Anastasija Sevastova ze dinn. Déi ass am WTA-Ranking op der 12ter Plaz klasséiert, an domadder 88 Plaze besser klasséiert wéi d'Mandy Minella.