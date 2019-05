An der Europa League gëtt den Owend d'Finall zu Baku am Aserbaidschan gespillt. Do sti sech zwee Londoner Clibb géintiwwer: Chelsea an Arsenal.

Ugepaff gëtt de Match um 21 Auer. An der Premier League hu béid Veräiner hir Heemmatcher gewonne gehat. Fir d'Finall vun der Europa League ass et also ganz schwéier e Favorit ze bestëmmen. D'Gesamtbilanz tëscht béide Veräiner ass allerdéngs positiv fir Arsenal. An 169 Matcher hunn d'Gunners 65 mol gewonnen, 51 mol gläichgespillt an 53 mol verluer. Egal wéi de Match ausgeet... zu London gëtt egal wéi gefeiert. Et ass just d'Fro vun der Faarf déi dominéiert... rout oder blo.