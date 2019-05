Déi éischt Goldmedail fir d'Lëtzebuerg goung um Mëttwoch op de Kont vun de Petanque-Spiller.

Am Petanque hunn de Claudio Contardi an de Massimo Santioni Gold par Equipe gewonnen. Déi zwee Lëtzebuerger hunn alleguer hir Partien um Mëttwoch gewonnen.

AUDIO: Extrait Claudio Contardi

An der éischter Partie hu si mat 13:8 géint de Montenegrineschen Duo Gracija Stjepcevic / Duro Milanovic gewonnen.

Duerno hu si och d'Monegassen Jean-Luc Fuentes an Cincinnato Martire mat 13:8 geklappt.

Fir den Ofschloss gouf et nach eng 9:8-Victoire géint den Duo Bruno Gabarron / Philippe Santmann aus Andorra. Hei war et awer ganz spannend, well de Lëtzebuerger Duo mat 0:7 hanne loung.

Domadder hunn déi zwee Lëtzebuerger souverän Gold gewonnen. Sëlwer war fir Andorra a Bronz fir Monaco.

De Claudio Contardi an de Massimo Santioni hunn en Donneschdeg d'Chance op eng weider Medail. Am Eenzel sti si allebéid an den Halleffinallen.

An der Boule Lyonnais huet ee missen de Site fir d'Kompetitioun wiesselen. Duerch de ville Reen steet Waasser um Terrain, sou datt dës Kompetitiounen elo zu Tivat an der Hal gespillt ginn.