An der Liichtathletik huet dogéint d'Elodie Tshilumba eng sécher gegleefte Medail verpasst, si huet sech wärend der Kompetitioun blesséiert.

Am Bommstoussen huet sech de Bob Bertmes am Ufank vun der Kompetitioun schwéier gedoen an ass mat zwee Feelversich gestart. De Lëtzebuerger ass dunn awer vu Versuch zu Versuch besser mam Reen an deem naasse Rank eens ginn a konnt sech ëmmer weider steigeren. Säi stäerkste Versuch goung 20 Meter a 57 Zentimeter wäit, wat Gold bedeit huet.

Iwwer 800 Meter huet sech d'Charline Mathias an enger taktescher Course d'Goldmedail geséchert an domadder hir Plaz vu virun zwee Joer verdeedegt. Sëlwer war hei fir d'Vera Hoffmann.

Déi drëtt Goldmedail vum Dag fir d'Team Lëtzebuerger an der Liichtathletik war fir d'Noémie Pleimling. Si huet mam Speer gewonnen an dat mat 51 Meter a 25 Zentimeter.

Eng grouss Enttäuschung gouf et am Héichsprong bei den Dammen. D'Elodie Tshilumba huet sech nämlech wärend der Kompetitioun blesséiert an ass ouni Medail bliwwen.

Iwwer 5000 Meter konnt de Pol Mellina seng Sëlwermedail vu virun 2 Joer an Island net verdeedegen. De Leefer vum Celtic ass net iwwert déi 7. Plaz erauskomm. De Bob Bertemes huet als 4. de Podium knapp verpasst.