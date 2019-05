D'FLBB-Dammen hunn och hiren zweete Match um Mëttwoch gewonnen an dat mat

Nodeems d'Lëtzebuergerinnen en Dënschdeg hiren éischte Match géint Monaco eréischt no Verlängerung gewonnen haten, hate si et um Mëttwoch géint Zypern däitlech méi einfach.

Déi éischt 5 Minutte war et nach enk tëscht béiden Ekippen an et stoung 6:6. Duerno hunn d'Lëtzebuergerinnen awer de Match an d'Hand geholl an hu sech duerch e puer schéin Dräier am éischte Véierel mat 19:8 ofgesat.

Duerch een 20:0 vun de Lëtzebuergerinnen ass de Virsprong bis d'Paus op 39:8 ugewuess. Zypern hat der FLBB-Formatioun absolut näischt, entgéint ze setzen.

Am drëtte Véierel konnt Zypern e puer Punkte markéieren, ma och d'Lëtzebuergerinnen hunn net nogelooss, sou datt de Virsprong weider grouss bliwwen ass. Beim Tëschestand vun 59:28 ass et an déi lescht 10 Minutte gaangen.

Hei hunn d'Lëtzebuergerinnen de Match souverän op en Enn gespillt, sou datt si mat 76:37 gewannen.

An der Tabell huet Lëtzebuerg elo de Maximum vu 4 Punkten a bleift uewe mat dobäi.

Mat 15 Punkte war d'Julija Vujakovic bescht Spillerin.