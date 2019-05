Zu Habscht geet et den Owend drëm, wien déi aner Saison an der 1. a wien an der 2. Divisioun spillt.

Wärend et fir den FC Sporting Mäerzeg dorëms goung, och déi nächste Saison an der 1. Divisioun ze spillen, wollt den CS Uewerkuer seng gutt Saison mam Opstig kréinen.

An et waren déi Mäerzeger, déi dee bessere Start an de Match haten. An der 2. Minutt war et eng Flank vun der rietser Säit, ma et war awer kee Stiermer un de Ball komm.

Nëmmen eng Minutt méi spéit war et Uewerkuer, déi sech eng éischte Kéier virum Bishani sengem Mäerzeger Gol weise konnten. No engem Fräistouss aus gutt 25 Meter war et den Dos Santos Delgado, deen de Ball mam Kapp op den Dos Santos Aleixo ofleeë konnt, ma dëse konnt de Ball aus 1 Meter net iwwert d'Linn drécken.

Dës Aktioun schéngt d'Männer vum Anibal Santos motivéiert ze hunn. No engem Corner war et op en Neits de Rivone dos Santos, dee mam Kapp un de Ball koum war, ma säi Versuch goung awer knapp iwwert d'Lat.

Duerno huet déi Mäerzeger Defense awer stabiliséiert, a sou stoung et no 10 Minutte weiderhin 0:0.

1. Schoss op de Gol: 1:0 Mäerzeg

An der 17. Minutt konnt Mäerzeg mat där éischter geféierlecher Aktioun a Féierung goen. No enger Flank koum den Antonio Oliveira aus gutt 16 Meter mam Kapp un de Ball. De Fonseca stoung ze wäit viru sengem Gol a sou konnt de Stiermer vu Mäerzeg de Ball mam Kapp iwwert de Schlussmann spillen. Domat louchen déi Mäerzeger mam éischte Schoss op de Gol an Avance.

Mäerzeg huet och duerno weider no vir gespillt a probéiert, den zweete Gol nozeleeën.

An der 27. Minutt war et de jonke Liu Heng, dee sech mam Kapp duerchsetze konnt, ma säi Kappball war awer net präzis genuch, a sou konnt de Fonseca de Ball festhalen.

Nëmmen zwou Minutte méi spéit waren et erëm d'Männer vum Neil Pattison, déi sech an der Offensiv weise konnten. No engem laange Ball op den Decker konnt dësen de Fonseca am Gol vun Uewerkuer och iwwerwannen, ma hie stoung awer knapp am Abseits, sou ass et bei der 1:0-Avance bleiwen.

Vun de Männer aus dem Süde war offensiv wéineg Gefor ausgaangen. De Gengler hat sech an der 35. Minutt een Häerz geholl an et aus gutt 20 Meter probéiert. De Fonseca konnt säi Schoss awer nach in extremis zum Corner ofwieren.

Op en Neits war et de Liu, dee seng spilleresch Klass weise konnt. No enger super Pass vum Barrela stoung de jonke Spiller vum Sporting Mäerzeg virum Fonseca, ma um Enn war de Wénkel awer ze spatz, a sou konnt de Golkipp vun Uewerkuer de Ball halen.

Kuerz virun der Paus, an der 44. Spillminutt, war et erëm de Fonseca, dee seng Faarwen am Spill hale konnt. No engem sate Schoss vum Antonio Oliveira konnt de Schlussmann de Ball mat engem staarke Reflex iwwert d'Lat leeden.

An enger éischter Hallschent, wou et just an eng Richtung gaange war, konnt Mäerzeg héich verdéngt mat 1:0 an d'Halbzeit goen.