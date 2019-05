Am Petanque stinn d'Lëtzebuergerinnen Indira Ongaro an d'Nathalie Demange an der Finall.

An den Halleffinalle vum Eenzel huet sech en Donneschdeg de Moien d'Indira Ongaro mat 13:11 géint d'Laurence Crovetto Viale vu Monaco duerchgesat. An der zweeter Halleffinall huet d'Nathalie Demange mat 13:3 géint d'Marie-Lyne Bolis vu Monaco gewonnen. Et kënnt domadder zu enger reng Lëtzebuerger Finall.