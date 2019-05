En Donneschdeg stoungen dräi Lëtzebuerger am Schéisse mat der Loftpistoul an der Finall.

Bei den Hären hunn de Jean-Marie Cirelli an de Joé Dondelinger ëm d'Medaile gekämpft. Um Enn gouf et awer nëmmen eng an dat fir den Cirelli. Hie gëtt den Drëtten an dat mat 212,4 Réng. De Lëtzebuerger loung an der Finall tëschenzäitlech a Féierung, ma dunn huet hien ee Schoss verrappt a Gold war fort.

Fir de Joé Dondelinger ass et net esou gutt gelaf. Hien ass no der Sëlwermedail vu virun zwee Joer a San Marino dëst Joer ouni Medail bliwwen. Hien huet 152,6 Réng geschoss. De Lëtzebuerger hat a Montenegro Problemer mat sengem Viséier an ass net richteg eens gi mam Schéissstand.

Gold war wéi virun zwee Joer fir den Islänner Sigurgeirsson.



De Jean-Marie Cirelli hat sech en Donneschdeg de Moie mat 557 Réng als 6. fir d'Finall qualifizéiert. De Joé Dondelinger war hei de 7. mat 555 Réng.

D'Sylvie Schmit stoung nach bei den Dammen an der Finall. Si hat sech mat 555 Réng als Drëtt qualifizéiert. An der Course ëm d'Medailen ass et dunn awer net esou gutt gelaf fir d'Lëtzebuergerin. Si gëtt déi 6.