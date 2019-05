No de Victoirë géint Monaco an Zypern gouf et en Donneschdeg déi éischt Néierlag fir d'FLBB-Damme géint Island.

Am Damme-Basket hat d'Lëtzebuerger Ekipp en Donneschdeg keng Chance géint Island. Direkt vun Ufank un ass een engem Réckstand hannendru gelaf. Nom éischte Véierel stoung et 9:19 aus Siicht vun der FLBB-Formatioun. Bis d'Paus ass de Réckstand weider gewuess an et stoung 36:21.

No der Paus ass et de Lëtzebuergerinnen net gegléckt de Match ze dréinen. Den Virspring vun Island ass ëm weider 10 Punkten am drëtte Véierel an d'Luucht gaangen. Beim Stand vun 48:32 ass et an de leschte Véierel gaangen. D'Islännerin hunn an de leschte Minutten de Match souverän op een Enn gespillt, fir mat 76:48 ze gewannen.

Fir d'Hären ass et géint Malta besser gelaf. Si hu mat 94:79 gewonnen. No där géint Island déi zweete Victoire.