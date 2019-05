Donieft gouf et um Donneschdeg nach 2 Mol Sëlwer an 1 Bronz.

Een erfollegräichen Dag war et fir de Charel Grethen. Hien huet sech iwwer 1500 Meter an enger Zäit vun 3 Minutten 48 Sekonnen an 91 Honnertstel duerchgesat. Zweete war hei de Malteser Jordan Daniel op ronn 1 Sekonn,

No hirer Sëlwermedail iwwer 800 Meter war d'Vera Hoffmann um Donneschdeg déi Séierst iwwer 1500 Meter. D'Leeferin vum Celtic huet an enger Zäit vu 4 Minutten 21 Sekonnen an 51 Honnertstel gewonnen an hat e Virsprong vun 83 Honnertstel op d'Anita Hinriksdottir aus Island.

Iwwer 400 Meter ass d'Fanny Arendt als Drëtt iwwert de wäiss Stréch gelaf. Si hat mat 56 Sekonnen an 90 Honnertstel nëmmen e Retard vun 51 Honnertstel op Gold an 20 Honnertstel op Sëlwer.

Am Stafhéichsprong kënnt de Joé Seil mat 4 Meter an 90 Zentimeter op déi zweete Plaz. Gold war fir den Zypriot Nikandros Stylianou mat 5 Meter a 40 Zentimeter.

Nom Gold am Bommstousse fir de Bob Bertemes huet een Dag méi spéit d'Stéphanie Krumlovsky Sëlwer gewonnen. Si huet d'Bomm 13,93 Meter wäit gestouss an huet Gold ëm gutt 1,5 Meter verpasst.