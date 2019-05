Fir d'Damme gouf et keng Medail, dat well d'Kim Eiden sech fréi an der Kompetitioun blesséiert huet.

Bei den Dammen goung et net duer, fir sech fir de Finallnomëtteg ze qualifizéieren ënner anerem well sech d'Kim Eiden seriö wéigedoen hat. D'Hären hunn Island mat 2:1 am Kampf ëm d'Bronzemedail geklappt. De Lëtzebuerger Trio war Tom Schmit, Claudio Dos Santos an Denis Barboni.

Fir de Denis Barboni war et flott d'Judo-Kompetitioune mat enger Medail ofzeschléissen. De Medailebilan fir d'Lëtzebuerger Judokaen ass 2 Mol Sëlwer a 4 Medailen aus Bronz. Virun 2 Joer waren et 11 Medailen dovunner 3 aus Gold.