D'Lëtzebuergerin huet sech um Freideg an 2 Sätz géint eng d'Malteserin duerchgesat. Fir den Nastasi gouf et eng 2:1-Victoire géint ee Monegass.

D'Eléonara Molinaro huet géint d'Malteserin Elaine Genovesé gespillt. D'Molinaro huet exzellent ugefaangen a war séier 5:2 vir. Den 3. Sazball gouf genotzt fir deen éischte Saz 6:3 ze wannen.

Am 2. Saz ass et du ganz séier gaangen, well et ass e glate 6:0 erausgesprongen.

6:3, 6:0 dat héiert sech u wéi wann et ganz einfach gewiescht wier, ma dat war awer net de Fall, esou d'Eléonora Molinaro. D'Lëtzebuergerin kennt nämlech d'Malteserin an huet och scho géint si verluer. Hir Victoiren an de leschte Wochen hunn hir awer um Freideg déi néideg Confiance ginn, fir um Enn ze gewannen.

Den Ugo Nastasi huet misste géint de Monegass Lucas Catarini untrieden. Et war e serréierte Match tëscht béide Spiller. Den Nastasi hat den 1. Saz mat 4:6 verluer, konnt sech am 2. Saz mat 7:6 am Tiebreak duerchsetzen. Am 3. an decisive Set ass et e 6:2 gi fir de Lëtzebuerger Spiller.