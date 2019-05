E Freideg de Mëtteg huet Lëtzebuerg no Verlängerung mat 95:91 géint Zypern gewonnen. E Samschdeg geet et géint Montenegro ëm Gold.

Et war e Freideg de Mëtteg e richtege Krimi tëscht Lëtzebuerg an Zypern. No Verlängerung huet d'Ekipp vum Ken Diederich mat 95:91 gewonnen. Domadder huet d'Ekipp vum Ken Diederich bis elo all d'Partië gewonnen. Dat ass och Montenegro gegléckt, sou datt et tëscht béiden Ekippen e Samschdeg den Owend ëm d'Goldmedail geet.

Nom éischte Véierel haten d'Lëtzebuerger e Réckstand vu 6 Punkten an et stoung 15:21. Bis d'Paus konnt Lëtzebuerg mat 41:38 a Féierung goen. Mat engem Virsprong vun engem Punkt ass d'Ekipp vum Ken Diederich dunn an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei huet d'Féierung ëmmer nees gewiesselt. 1 Minutt viru Schluss loung Lëtzebuerg mat 86:82 a Féierung, ma 14 Sekonne virum Schlusspëff huet Zypern op 86:86 gesat. An der Verlängerung ass de Krimi weider gaangen. Keng Ekipp konnt sech ofsetzen an esou stoung et bei nach 40 Sekonnen op der Auer 91:91 gläich. Um Enn haten d'Lëtzebuerger awer dat bessert Enn fir sech, sou datt si mat 95:91 gewannen a weider d'Chance op Gold hunn.

Batter fir Lëtzebuerg. Den Alex Laurent huet sech am 1. Véierel blesséiert a konnt duerno net méi weiderspillen.