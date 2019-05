Um drëtten a leschten Dag vun de Liichtathletik-Kompetitiounen hunn d'Lëtzebuerger nach emol fläisseg Medaile gesammelt.

Iwwer 110 Meter Hécken huet de François Grailet sech a 24 Sekonnen an 52 Honnertstel d'Goldmedail geséchert. E Mëttwoch hat hien am Wäitsprong Gold ëm nëmmen 1 Zentimeter verpasst.

Bei den Dammen huet d'Lara Marx iwwer 100 Meter Hecken Sëlwer gewonnen. Si ass eng Zäit vu 14 Sekonnen an 62 Honnertstel gelaf.

D'Anaïs Bauer huet no hirer Bronzmedail iwwer 100 Meter eng weider iwwer 200 Meter geséchert. De Chrono ass no 24 Sekonnen an 53 Honnertstel stoe bliwwen.

Am Speerwerfen konnt sech den Tom Reuter iwwer Sëlwer freeën. De Lëtzebuerger huet mat 72,90 Meter seng perséinlech Beschtleeschtung ëm 1 Meter an 1 Zentimeter verbessert. Den Tom Reuter hat virun zwee Joer a San Marino och schonn eng nei PB realiséiert a Sëlwer gewonnen.

D'Decisioune mat Lëtzebuerger Bedeelegung vun e Freideg am Iwwerbléck:

Héichsprong

Diskus Dammen

10.000 Meter Hären

4x100 Meter Dammen an Hären

4x400 Meter Dammen an Hären