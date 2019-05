Zu Weert an Holland ass d'Lëtzebuergerin bei den European Championships vun de Junioren un den Depart gaangen a konnt eng d'Top 20 Plaz realiséieren.

Nodeems d'Eva Daniëls eng gutt Performance am Schwammen higeluecht huet, ass et op de Vëlo gaangen - hei huet een éischter flaachen an onspektakuläre Circuit op d'Participantë gewaart. Esou huet sech alles op dem Lafparcours entscheet.

© Cyrille Eple

Mat dem Resultat vun der Eva Daniëls an den Top 20, huet d'Lëtzebuergerin d'Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft vum Triathlon am August zu Lausanne gepackt.