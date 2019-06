Bei den Hären huet den Ugo Nastasi och d'Finall verluer. Béid Lëtzebuerger kréien domadder Sëlwer am Eenzel.

No Sëlwer virun 2 Joer a San Marino sollt et fir d'Eléonora Molinaro och bei der 18. Editioun vun de Spiller vun de klenge Länner a Montenegro net fir d'Goldmedail duergoen. D'Lëtzebuergerin huet mat 6:4, 6:7 (8:10) a 4:6 géint d'Vladica Babic aus dem Montenegro verluer.

Am éischte Saz war et eng ausgeglache Partie tëscht dem Eléonora Molinaro an dem Vladica Babic. Beim Stand vun 1:1 hat d'Eléonora Molinaro Problemer fir hire Service duerchzebréngen. D'Lëtzebuergerin hat hei gläich dräi Breakbäll géint sech, ma si konnt dës ofwieren a mat 2:1 a Féierung goen. Duerno konnte béid Spillerinnen hire Service duerchbréngen. D'Eléonora Molinaro ass du mat 5:4 a Féierung gaangen an huet duerch ee Break de Sak zougemaach. Si huet hiren 2 Sazball dofir genotzt.

Am zweete Saz huet d'Eléonora Molinaro staark ugefaangen. Nodeems d'Lëtzebuergerin hire Service duerchbruecht hat, huet si d'Montenegrinerin gebreakt an ass mat 2:0 a Féierung gaangen. Beim Stand vun 3:1 huet d'Molinaro sech dunn awer och de Service ofhuele gelooss, sou datt d'Montenegrinerin op 2:3 verkierzen a bei eegenem Opschlag op 3:3 setze konnt. D'Lëtzebuergerin konnt du bei hirem Service mat 5:4 a Féierung goen an hat kuerz drop zwee Matchball fir de Sak zouzemaachen, ma si konnt déi net notzen, sou datt d'Montenegrinerin op 5:5 ausgeglach huet. D'Decisioun vum zweete Saz ass dunn am Tiebreak gefall. Hei huet d'Lëtzebuergerin 4 weider Matchball net genotzt. D'Babic konnt den Tiebreak mat 10:8 gewonnen an op 1:1 an de Sätz ausgegleichen.

D'Eléonora Molinaro huet am drëtte Saz e bësse gebraucht, fir nees an d'Spill ze fannen. Séier loung d'Lëtzebuergerin mat 0:3 hannen, hir ass et awer gelongen fir nach eng Kéier erunzekommen. Bei 4:4 ass dunn d'Montenegrinerin mat 5:4 a Féierung gaangen. D'Molinaro huet hire Service also missen duerchbréngen, ma dat ass hir net gegléckt, sou datt d'Babic de Saz mat 6:4 gewonnen huet an domadder och de Match. D'Molinaro muss sech mat Sëlwer zefridde ginn.

Bei den Hären huet den Ugo Nastasi genee wéi virun 2 Joer Sëlwer am Eenzel gewonnen. De Lëtzebuerger huet sech missen an 2 Sätz mat 2:6 a 6:7 géint de Monegass Romain Arneodo geschloe ginn.

Bilan am Tennis

Fir d'Tennisspiller gouf et a Montenegro 3 Medailen.

Am Dubbel mixed hate sech den Ugo Nastasi an d'Eléonora Molinaro d'Bronzmedail geséchert.

D'Lëtzebuerger haten och Pech, well den Alex Knaff sech a sengem éischte Match a Montenegro blesséiert huet an doduerch den Hären-Dubbel net konnt gespillt ginn.

Dann huet awer och de Reen wärend den éischten Deeg den Tennisspiller d'Liewe schwéier gemaach. Sou richteg konnt een eréischt en Donneschdeg an den Tournoi starten.