Den FK 03 Pirmasens aus der Regionalliga Südwest huet de Wiessel vum Lëtzebuerger Nationalspiller confirméiert.

De Florian Bohnert (21) huet an der Saison 2018/2019 fir Pirmasens 31 Matcher gespillt an dobäi 5 Goler geschoss.

Elo wiesselt hien an déi 1. Bundesliga bei den 1. FSV Mainz 05, wou jo mam Leandro Barreiro Martins ewell e Lëtzebuerger spillt.

De Florian Bohnert huet och ewell fir d'Juniore vu Saarbrécken a d'U23 vu Schalke gespillt.

Seng 1. Selektioun am Dress vun der A-Nationalequipe war 2016 am Frëndschaftslännermatch am Stade Josy Barthel géint Nigeria gefeiert.