D'FLBB-Dammen hu sech am decisive Match mat 78:56 géint Malta duerchgesat.

D'Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp wollt e Samschdeg onbedéngt eng Medail gewannen an esou si si och am Match géint Malta opgetrueden. Mat enger zoliter Ekippeleeschtung a villen Dräier an der éischter Hallschent konnte si sech ee Virsprong vu 17 Punkten erausspillen an esou stoung et no zwee Véierel 38:21 fir Lëtzebuerg.

No der Paus huet d'FLBB-Formatioun net nogelooss. Malta konnt zwar am drëtte Véierel de Réckstand e bësse verklengeren, ma et d'Lëtzebuergerinnen hunn nach ëmmer ee Virsprong vun 12 Punkte mat an dee leschte Véierel geholl. An et stoung 54:42. An de leschten 10 Minutten hu sech d'Lëtzebuergerinnen dës Medail net méi huele gelooss a sou gewanne si de Match mat 76:58 a séchere sech Bronz.

Virun 2 Joer haten d'Lëtzebuergerinnen och Bronz gewonnen, ma deemols war dat eng Enttäuschung. Dëst Joer gesäit et anescht aus, well dem Trainer Mariusz Dziurdzia verschidde Spillerinne gefeelt hunn an ee Problemer hat, eng Ekipp zesummen ze kréien.

Um 17.45 Auer spillen d'Lëtzebuerger Häre géint Montenegro ëm d'Goldmedail.